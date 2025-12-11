Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Quanto costerà fare il pieno nel 2026? Da gennaio cala la benzina ma aumenta il diesel

11 Dicembre 2025 - 19:23 Ugo Milano
Nel 2025 si è scesi ai livelli più bassi dal 2022. Dal prossimo anno continua il riallineamento dei prezzi fra gasolio e benzina

I prezzi dei carburanti hanno raggiunto i minimi dal 2022, ma a partire da gennaio ci sarà il tanto discusso riallineamento dei prezzi fra benzina e diesel, iniziato già quest’anno, con la prima destinata a scendere e il secondo destinato a salire. Si tratta di una diretta conseguenza della riforma sulle accise varata dal governo Meloni lo scorso anno, che renderà il gasolio più caro della benzina di 3 centesimi con un maggiore gettito per l’erario stimato in circa 2 miliardi di euro nel periodo 2026-2030. Ad anticipare la prossima variazione è Gianni Murano, il presidente dell’Unem (Unione Energie per la Mobilità), illustrando la situazione nell’annuale preconsuntivo su energia e mobilità.

I consumi di carburanti nel 2025

Nel 2025, i prezzi dei carburanti in Italia hanno toccato i minimi dal 2022. La benzina in media è stata pari a 1,733 euro/litro, mentre il gasolio si è fermato a 1,652 euro/litro, ovvero 8-9 centesimi in meno rispetto al 2024, che a sua volta era stato più basso del 2023. Considerando i soli prodotti per la mobilità (benzina, gasolio e gpl auto), che rappresentano il 66% delle vendite totali, si registra una sostanziale tenuta (+0,3%) rispetto allo scorso anno e un incremento del 7% sul 2021. La benzina, in particolare, è cresciuta del 3,9% e ha sfiorato i 9 milioni di tonnellate, tornando così sui livelli del 2011 quando la quota delle auto a benzina sull’immatricolato però era del 40% rispetto al 70% attuale. I consumi di gasolio per motori e gpl per autotrazione scendono rispettivamente dell’1% e dello 0,4%.

