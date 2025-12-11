Dopo la Langosteria i Ruffini verso i ristoranti Da Vittorio

L'azienda ha superato i 100 milioni di ricavi nel 2024: è al primo posto tra i marchi italiani

La famiglia Cerea, proprietaria del marchio di ristoranti Da Vittorio, negozierà in esclusiva con Remo Ruffini. L’attività di ristorazione stellata cerca un partner di minoranza per sostenere la crescita della società. Il prescelto è Ruffini, l’imprenditore di Moncler, con i figli Pietro e Romeo. La ricerca del socio durava da un anno. L’azienda ha superato i 100 milioni di ricavi nel 2024: è al primo posto tra i marchi italiani.

Prima della decisione su Ruffini, il dossier è finito sul tavolo di Advent, Three Hills e Den Hospitality. I grandi fondi di private equity hanno valutato il 100% del gruppo tra i 250 e i 300 milioni di euro. La famiglia di Bruna Cerea e i suoi cinque figli ha però scelto i Ruffini, che hanno infatti già investito nel 40% della Langosteria a fianco dei fondatori, in Concettina ai Tre Santi (pizzeria storica napoletana che ha aperto a Capri), oltreché in Pas Normal Studios (abbigliamento tecnico per ciclisti), La Bottega (servizi per hotel di lusso), The Attico (moda).

L’operazione prevede l’investimento di minoranza perché i Cerea continueranno a seguire la gestione. La rete di ristoranti Da Vittorio è partita da Bergamo negli anni Sessanta e poi è arrivata a Milano, Sankt Moritz e Shanghai. L’attività di catering e la gestione della ristorazione aziendale sono altre attività della società. I tempi per chiudere l’operazione non saranno brevi, ma le due famiglie sono ottimiste.