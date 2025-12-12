Landini lancia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica. L’annuncio durante lo sciopero di oggi 12 dicembre

A Firenze, per la manifestazione indetta dalla Cgil, 100mila persone in piazza

«Lanceremo nei prossimi giorni una raccolta di firme per presentare in Parlamento una legge di iniziativa popolare per una vera sanità pubblica, saremo impegnati a bloccare col referendum una riforma che in realtà con la riforma della giustizia non c’entra nulla e continueremo a esser impegnati per aumentare il salario». Queste le parole di Maurizio Landini, segretario generale Cgil a Firenze, a una delle manifestazioni organizzate nella giornata di sciopero generale. «C’è un problema di riforma fiscale, non può essere che la tassazione su lavoro dipendente e pensioni sia più alta della tassazione sui profitti e sulle rendite finanziarie. Quindi la riforma fiscale è oggi un elemento centrale, e la riforma fiscale vuole anche dire introdurre quella progressività che fa pagare di più a quelli che hanno di più. Insisteremo per fare in modo che le 500.000 persone più ricche del nostro paese abbiano un contributo di solidarietà per ricavare quei soldi che sono necessari per investire su sanità pubblica, scuole, asili, politiche industriali».

Landini contro il riarmo: «Abbiamo 33 mesi di crisi industriale, quando ci sono i giovani che se ne scappano dal nostro paese»

Landini ha poi criticato le politiche per il riarmo messe in atto «quando abbiamo 33 mesi di crisi industriale, quando ci sono i giovani che se ne scappano dal nostro paese, quando è evidente a tutti che c’è la necessità di fare politiche di investimento che creino giustizia sociale, che creino un lavoro stabile, non precario, e soprattutto di ridare fiducia a chi non partecipa più nemmeno al voto».

«Il governo non vuole farci mettere in condizioni di negoziare alla pari»

«C’è oggi un obiettivo esplicito della politica e del governo ancor di più: mettere in discussione l’esistenza stessa del sindacato confederale come soggetto che ha diritto di negoziare alla pari col governo», ha dichiarato il leader della Cgil. «Il 10 ottobre – ha spiegato Landini – abbiamo fatto l’unico incontro sulla legge di bilancio con il ministro Giorgetti, ma a quell’incontro la presidente del Consiglio e i due vicepremier non sono venuti perché quel giorno erano a Firenze. E anziché venire all’incontro con i sindacati sulla legge di bilancio avevano ritenuto più importante venire a Firenze a chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali».