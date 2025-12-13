Pagano per vedere Messi, ma lui non gioca. Esplode la rabbia a Calcutta: l’argentino scappa, i tifosi devastano lo stadio – I video

Tappa disastrosa quella a Calcutta per il Goat tour indiano di Lionel Messi. Allo Salt Lake City di Calcutta, migliaia di persone hanno sborsato l’equivalente di più di 100 dollari convinte di vedere il campione argentino in azione durante un’amichevole. Invece, il 38enne della Nazionale albiceleste si è limitato a un giro di campo durato appena 20 minuti, quasi invisibile tra le rigide misure di sicurezza che hanno reso difficile persino intravederlo dagli spalti.

🇮🇳 | URGENTE: Fanáticos enojados recurren al vandalismo en el Estadio Salt Lake en Calcuta, alegando una mala gestión del evento.



El futbolista estrella Lionel Messi abandonó el Estadio Salt Lake en Calcuta.



Un fanático del astro Lionel Messi dijo: "Fue un evento terrible. Vino… pic.twitter.com/y6r8H4FCfV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 13, 2025

Prima dello stadio, Messi aveva inaugurato una statua di 21 metri che lo immortala con la Coppa del Mondo alzata al cielo. Monumento che poco ha potuto per placare la delusione dei tifosi indiani. La rabbia ha preso il sopravvento: seggiolini strappati e scagliati, bottiglie d’acqua lanciate in pista, recinzioni scavalcate e invasione di campo con striscioni e tende vandalizzati. «Tante persone circondavano Messi. Abbiamo pagato un biglietto da 12.000 rupie e non siamo nemmeno riusciti a vederlo in faccia», ha protestato uno dei presenti.

Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalised the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event pic.twitter.com/7DtRUl6mQk — TIMES NOW (@TimesNow) December 13, 2025

Le scuse del governo e il tour continua

Di fronte al disastro organizzativo, Mamata Banerjee, primo ministro del Bengala Occidentale, ha pubblicato un messaggio su X dichiarandosi «turbata» e «scioccata». Nel post ha offerto scuse formali a Messi, ai tifosi e agli appassionati di sport, annunciando la costituzione di una commissione d’inchiesta per fare luce sulle responsabilità e impedire episodi simili in futuro. Nel frattempo, La Pulce prosegue il suo tour di tre giorni attraverso quattro città indiane: prossime tappe Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi, dove dovrebbe incontrare anche il primo ministro Narendra Modi prima di lasciare il Paese.