Mondiale per club di volley femminile, per la prima volta nella storia la finale è tutta italiana: Conegliano sfida Scandicci. Quando si giocherà

13 Dicembre 2025 - 23:11 Cecilia Dardana
Prosecco DOC Imoco Conegliano volley femminile
Per la prima volta nella storia della competizione, due squadre dello stesso Paese si contenderanno il titolo iridato per club. Quando è in programma la finale

Sarà una finale storica tutta italiana quella del Mondiale per club di volley femminile. Per la prima volta nella storia della competizione, due squadre dello stesso Paese si contenderanno il titolo: la Prosecco DOC Imoco Conegliano affronterà la Savino Del Bene Scandicci nell’atto conclusivo del torneo in corso a San Paolo, in Brasile. In palio c’è il titolo iridato per club, ma anche il prestigio di un confronto tutto tricolore che segna un passaggio storico per il movimento della pallavolo femminile italiana.

La vittoria della Conegliano che vale un posto in finale

Conegliano ha staccato il pass per la finale superando in rimonta le brasiliane dell’Osasco São Cristóvão Saúde con il punteggio di 3-1. Dopo aver perso il primo set 25-21, le campionesse venete hanno cambiato passo, imponendosi nei tre parziali successivi 25-23, 25-16 e 25-16, confermando solidità e qualità nei momenti decisivi del match. Il successo consente alla formazione allenata da Daniele Santarelli di raggiungere Scandicci, già qualificata per la finale, regalando al volley italiano una giornata da incorniciare sul palcoscenico mondiale. Un derby che certifica lo straordinario livello del campionato di Serie A1 femminile, sempre più punto di riferimento a livello internazionale. La finale è in programma domani, domenica 14 dicembre, alle 20.30 (ora italiana) e si giocherà ancora a San Paolo.

