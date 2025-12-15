Atreju 2025, Mentana: Assenza Schlein? "Non è un obbligo venire qui" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Non è obbligatorio venire. Chi ha voluto venire ha voluto venire. Schlein ha detto che sarebbe venuta solo se si confrontava con Meloni, Meloni ha risposto che voleva anche Conte perché non sa chi fosse il leader dell'opposizione. Conte ha detto che ci stava. Schlein ha ritenuto questa risposta di Meloni non giusta e non è venuta. Ma non cambia nulla. Non è da questo che si giudica la forza o la debolezza di questa rassegna" così il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, a margine di Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev