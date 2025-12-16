Alessandra Moretti scaricata dal Parlamento Ue, via l’immunità per l’inchiesta Qatargate: contro di lei anche il M5s. Graziata la collega Pd Gualmini

Confermata la decisione della commissione che nei giorni scorsi si era dichiarata favorevole alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata

L’aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità all’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Prima del voto, gli eurodeputati del M5s si erano espressi a favore della revoca per Moretti e anche per Elisabetta Gualmini, che invece si è vista confermare l’immunità. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l’Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell’Europarlamento di revocare l’immunità alla dem Alessandra Moretti presa il 3 dicembre.

La commissione giuridica contro Moretti

Nei giorni scorsi la commissione Juri aveva dato parere favorevole alla revoca dell’immunità per l’eurodeputata dem. Moretti al Corriere della Sera si era detta «amareggiata per come sono andate le cose, ma anche molto serena», perché sicura «di non aver fatto nulla di male». Secondo la relazione dell’eurodeputato Marcin Sypnwieski citata dal Fatto quotidiano, «sarebbero stati raccolti diversi tipi di prove concernenti una serie di vantaggi specifici che Alessandra Moretti ha cercato e/o ottenuto». In cambio, Moretti avrebbe 1partecipato a eventi o incontri in cui avrebbe parlato a favore del Qatar dopo aver presumibilmente non solo ricevuto passivamente istruzioni, ma anche attivamente chiesto consigli su quali azioni intraprendere e cosa dire nei suoi interventi». Inoltre Moretti «avrebbe contattato anche altri deputati, offrendosi di sostituirli durante determinate votazioni sul Qatar».

Nella sua memoria difensiva, Moretti aveva spiegato di non essere mai stata in. Marocco, come dimostrerebbe anche il suo passaporto. Non avrebbe mai messo piede neanche negli stadi del Qatar in occasione della Coppa del mondo, come le viene contestato nell’indagine. Le votazioni che le vengono contestate, inoltre, erano in linea con le indicazioni del suo gruppo, i Socialisti e Democratici.