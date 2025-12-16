Crosetto: Vedo difficile il percorso dell'Ucraina nella Nato e nell'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi". È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev