Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crosetto: Vedo difficile il percorso dell'Ucraina nella Nato e nell'Ue – Il video

16 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi". È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC. Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi»

2.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

3.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor

4.

Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace: «Troppo consensuale con Schlein»

5.

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più