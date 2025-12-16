Donnarumma miglior portiere del 2025, la scelta della Fifa dopo i trionfi (e la rottura) col Psg: «Lui come Buffon» – Il video

Il Best Fifa Award come miglior portiere dell'anno al n° 1 della Nazionale e del Manchester City: «Onorato, farò sempre meglio»

Gianluigi Donnarumma ha vinto il Best Fifa Award 2025 come miglio portiere dell’anno. L’estremo difensore della Nazionale e del Manchester City ha simbolicamente ricevuto il premio dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una video-staffetta pubblicata su Instagram. «Straordinario con il Psg durante il Mondiale per Club FIFA, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato, Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore», lo incorona con l’occasione la Fifa. Se il suo club odierno, il Manchester City, lo celebra come merita sui social, pare chiaro dunque che il premio è legato soprattutto alle prodezze realizzare nella prima parte dell’anno con la maglia dei campioni di Francia.

Gli obiettivi di Donnarumma per il 2026

«È un vero onore ricevere questo premio. Sono molto contento, spero di continuare così e di fare ancora di più», ha commentato sorridente il giocatore ritirando virtualmente il premio Fifa. Il portierone che veste oggi la maglia numero 25 del City spera di ripetere i successi infine raggiunti col Psg in terra inglese, e non solo. In Premier League la squadra di Pep Guardiola insegue in seconda posizione l’Arsenal, mentre in Champions League è reduce dal brillante successo in trasferta contro il Real Madrid. Soprattutto, i tifosi azzurri sperano che Donnarumma potrà finalmente guidare l’Italia in un Mondiale dopo la qualificazione mancata alle edizioni sia del 2018 che del 2022. Decisivi come noto saranno i playoff che la Nazionale giocherà a fine marzo, prima sfida contro l’Irlanda del Nord.