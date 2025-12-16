Manovra, Schlein: "La spesa pubblica scende su scuola e sanità, sale solo sulle armi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "In questi anni con il Governo Meloni la spesa pubblica sul Pil è scesa su scuola, sanità, ricerca casa e politiche industriale nonostante 34 mesi di calo della produzione industriale. Unica spesa che salirà sul Pil è la spesa militare, avendo accettato a testa bassa la richiesta di Trump del 5%. Dovevano fare come Sanchez in Spagna, dicendo no" così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della conferenza di presentazione della proposta di legge sull'estensione delle tutele dei liberi professionisti e dell'equo compenso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev