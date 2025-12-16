Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Schlein: "La spesa pubblica scende su scuola e sanità, sale solo sulle armi" – Il video

16 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "In questi anni con il Governo Meloni la spesa pubblica sul Pil è scesa su scuola, sanità, ricerca casa e politiche industriale nonostante 34 mesi di calo della produzione industriale. Unica spesa che salirà sul Pil è la spesa militare, avendo accettato a testa bassa la richiesta di Trump del 5%. Dovevano fare come Sanchez in Spagna, dicendo no" così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della conferenza di presentazione della proposta di legge sull'estensione delle tutele dei liberi professionisti e dell'equo compenso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC. Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi»

2.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

3.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor

4.

Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace: «Troppo consensuale con Schlein»

5.

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più