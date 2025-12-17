La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: «Tra loro c’è una terza persona che lavora nel Como»

I due non compaiono insieme in pubblico dal 5 novembre scorso. Lei non porta più la fede al dito

Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi. Ma a differenza dell’estate 2024 stavolta potrebbe essere finita. I due non compaiono insieme in pubblico dal 5 novembre scorso. Lei non porta più la fede al dito. E, scrive il Corriere della Sera, ha pure tolto ogni riferimento al marito dal suo nome su Instagram. Cosa che del resto ha fatto anche lui, eliminando la dicitura «marito di Alice» e la foto di coppia nel suo profilo.

La terza personalità

«Mi è stato detto che c’è una terza persona coinvolta, che appartiene all’attuale cerchia professionale di Alvaro Morata al Como», ha riferito infatti il giornalista Kike Quintana durante la trasmissione El Tiempo justo su Telecinco, specificando però che non ci sarebbe stata alcuna infedeltà o tradimento. «In questa donna il calciatore ha trovato un sostegno emotivo in mezzo al caos della sua avventura professionale e questo ha destabilizzato Alice che non riesce a capire il ruolo assunto da questa donna nella nuova vita di Alvaro».

Il Como

«Ci stanno provando, perché hanno quattro figli, ma stando a fonti attendibili, la relazione finirà. Alice probabilmente lo confermerà in un’intervista nel 2026, dopo Natale», ha concluso Quintana. La collega Leticia Requejo ha detto che il Como ha chiesto a Morata di non parlare della rottura. «Non vogliono alcun tipo di polemica né che Alvaro compaia in titoli relativi alla sua vita privata», ha spiegato. «Come in ogni relazione, ci sono momenti migliori e momenti peggiori e, a volte, le difficoltà personali di ciascuno finiscono per influenzare la coppia e l’ambiente circostante. Ma questo fa parte della vita reale, non di un dramma inventato. Sono cose che capitano a tutte le coppie», ha sottolineato un insider vicino a Morata e Campello. Eppure a volere la separazione sarebbe proprio il calciatore.