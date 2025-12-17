Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Schlein: Europa rischia di rimanere schiacciata tra gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin – Il video

17 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Rischiamo di rimanere schiacciati dall’attacco incrociato. Questo arriva dalla strategia nazionale di sicurezza di Trump e dall’altra parte dalla Russia di Putin. Per non essere schiacciata l’Europa deve puntare sulla sua autonomia strategica e fare un salto in avanti nell’integrazione a partire proprio da questo momento”. Lo ha detto la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante una manifestazione per l’Europa federalista sotto Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

