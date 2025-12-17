Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOFotoTv

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, spuntano le prime foto: «Notte d’amore a casa di lui»

17 Dicembre 2025 - 18:09 Alba Romano
embed
stefano-de-martino-morales-foto
stefano-de-martino-morales-foto
Le immagini sono state diffuse dal settimanale Diva e Donna: «L’attrice arriva a casa di lui nel cuore della notte e ne esce solo dopo diverse ore…», si legge nel post sui social. Al momento, dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita

Si rincorrono ormai da giorni le voci su una possibile love story tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Un’indiscrezione che, dopo il primo tam tam mediatico, torna a far parlare di sé grazie alle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che alimentano ulteriormente il gossip. Secondo quanto riportato dal magazine diretto da Angelo Ascoli, il conduttore di Affari Tuoi e l’attrice e conduttrice spagnola si frequenterebbero già da alcune settimane. Una frequentazione che, almeno per ora, sarebbe mantenuta nel massimo riserbo e sulla quale non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Le foto davanti al portone di casa del conduttore

Nell’ultimo numero in edicola, Diva e Donna ha pubblicato i primi scatti che, secondo la rivista, proverebbero l’esistenza di una «storia segreta». Le fotografie, tuttavia, non mostrano atteggiamenti affettuosi o momenti di intimità tra i due. De Martino e Muñoz Morales vengono infatti immortalati separatamente davanti al portone di casa del conduttore napoletano. Stando alla ricostruzione del settimanale, De Martino sarebbe rientrato nella sua abitazione intorno alle 21.50, mentre Muñoz Morales ne sarebbe uscita circa quattro ore più tardi. Una coincidenza temporale che è bastata a riaccendere il gossip, soprattutto alla luce del fatto che l’attrice è tornata single dopo la fine della relazione con Raoul Bova.

Foto copertina: DIVA E DONNA / STEFANO DE MARTITO E ROCIO MUNOZ MORALES

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Roberto Vecchioni e la morte del figlio Arrigo dopo due anni. Il pianto e la confessione sulla moglie: «Succedeva ogni sera: difficile da accetarlo»

2.

Lo sfogo di Filippa Lagerback: «È stato l’anno peggiore della mia vita, ma ho tanto amore attorno a me»

3.

Taylor Swift regala un super bonus allo staff dell’Eras Tour: «Un modo per dire grazie». La troupe in lacrime: quanto ha dato a ciascuno

4.

Vittoria Licari ha vinto un milione a “Chi vuol essere milionario”: «Ora posso pagare le cure per mio marito»

5.

La figlia di Stefano D’Orazio e la causa della vedova: «Ecco perché mi ha chiesto 100 mila euro»

leggi anche
belen rodriguez ubriaca palco
CULTURA & SPETTACOLO

Belen Rodriguez, le condizioni preoccupano. La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole, la paura dei fan: «Era ubriaca?» – Il video

Di Ugo Milano
Belen Rodriguez a Belve con Francesca Fagnani
CULTURA & SPETTACOLO

Belen a Belve, l’ingiustizia contro di lei: «Avrei meritato di più». La dipendenza e il buio: «Così sono finita in una clinica per curarmi» – I video

Di Ugo Milano
de martino carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Carlo Conti scarta Stefano De Martino, la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino. La riposta del conduttore di Affari tuoi – Il video

Di Alba Romano
stefano de martino caroline tronelli video rubato
CULTURA & SPETTACOLO

De Martino e i video con Tronelli rubati: «Mi sono sentito sporco, facevo l’amore sotto le coperte. Ora ho paura che qualcuno mi guardi sempre»

Di Ugo Milano
samira lui ruota della fortuna padre
CULTURA & SPETTACOLO

Samira Lui, la Ruota della Fortuna e il padre mai avuto: «Ho provato a cercarlo ma forse non è pronto»

Di Alba Romano