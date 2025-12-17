Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, spuntano le prime foto: «Notte d’amore a casa di lui»

Le immagini sono state diffuse dal settimanale Diva e Donna: «L’attrice arriva a casa di lui nel cuore della notte e ne esce solo dopo diverse ore…», si legge nel post sui social. Al momento, dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita

Si rincorrono ormai da giorni le voci su una possibile love story tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Un’indiscrezione che, dopo il primo tam tam mediatico, torna a far parlare di sé grazie alle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che alimentano ulteriormente il gossip. Secondo quanto riportato dal magazine diretto da Angelo Ascoli, il conduttore di Affari Tuoi e l’attrice e conduttrice spagnola si frequenterebbero già da alcune settimane. Una frequentazione che, almeno per ora, sarebbe mantenuta nel massimo riserbo e sulla quale non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Le foto davanti al portone di casa del conduttore

Nell’ultimo numero in edicola, Diva e Donna ha pubblicato i primi scatti che, secondo la rivista, proverebbero l’esistenza di una «storia segreta». Le fotografie, tuttavia, non mostrano atteggiamenti affettuosi o momenti di intimità tra i due. De Martino e Muñoz Morales vengono infatti immortalati separatamente davanti al portone di casa del conduttore napoletano. Stando alla ricostruzione del settimanale, De Martino sarebbe rientrato nella sua abitazione intorno alle 21.50, mentre Muñoz Morales ne sarebbe uscita circa quattro ore più tardi. Una coincidenza temporale che è bastata a riaccendere il gossip, soprattutto alla luce del fatto che l’attrice è tornata single dopo la fine della relazione con Raoul Bova.

Foto copertina: DIVA E DONNA / STEFANO DE MARTITO E ROCIO MUNOZ MORALES