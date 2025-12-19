Federica Pellegrini è di nuovo incinta, la Divina spiazzata e l’annuncio sui social: svela subito il sesso

La foto in bianco e nero col pancione e la didascalia che lascia pochi dubbi: così l'ex nuotatrice ha svelato la nuova gravidanza

Ha già svelato il sesso della nascitura Federica Pellegrini, che si prepara ad accogliere una seconda figlia con suo marito Matteo Giunta. La Divina ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa, confermando le voci che circolavano da qualche giorno. «Piovono polpette», hanno scritto sui social l’ex campionessa di nuoto e il marito, pubblicando uno scatto in bianco e nero con il pancione ben visibile della 37enne e le mani di mamma, papà e della piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024. L’annuncio non lascia spazio a dubbi: «Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina…». La coppia, insieme dal 2019 e sposata dall’agosto 2022, allargherà presto la famiglia con l’arrivo di una sorellina per Matilde, che compirà due anni tra poche settimane.

La valanga di affetto dai vip e dalla Federazione Nuoto

Il post a sorpresa di Federica e Matteo è stato sommerso da centinaia di commenti carichi di affetto. Tra i messaggi spiccano quelli di Diletta Leotta, che a sua volta diventerà presto mamma per la seconda volta, Melissa Satta, Federica Nargi e Flavia Pennetta. Anche il profilo ufficiale della Federazione Italiana Nuoto ha voluto congratularsi con un semplice «Meraviglia». L’annuncio arriva a poche settimane dall’uscita in libreria del secondo libro della coppia, In un tempo solo nostro, un diario a due voci in cui i due innamorati hanno ripercorso non solo la loro storia d’amore, ma anche il periodo della prima gravidanza.

Il ricordo del parto difficile e il mistero sul nome

Nel libro Federica ha raccontato senza filtri il parto travagliato di Matilde: «Sono state 48 ore di follia. Adesso ci rido su. Matteo è sempre stato con me, è stato incredibile il suo supporto. Ho avuto contrazioni molto forti. Dovevano essere quelle di preparazione, però erano già molto dolorose». La campionessa, che ha sempre dichiarato di avere un’alta tolleranza al dolore, ha spiegato che le contrazioni «sono partite già potentissime, però erano molto distanti, abbiamo dovuto aspettare tantissimo tempo. E poi… problemi su problemi». Nonostante le difficoltà, aveva definito il momento in cui «la pancia è esplosa» come «il momento più bello in assoluto». Nell’annuncio social Federica e Matteo non hanno svelato né il periodo previsto per il parto né il nome scelto per la piccola, lasciando i fan in attesa di scoprire altri dettagli nelle prossime settimane.