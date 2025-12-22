Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAutostradeLa SpeziaLiguriaTruffe

Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva

22 Dicembre 2025 - 13:30 Cecilia Dardana
embed
casello autostradale
casello autostradale
Protagonista della vicenda è un artigiano cinquantenne di La Spezia, ora finito a processo a Genova con l’accusa di truffa ai danni di Autostrade

Per oltre un anno avrebbe attraversato i caselli autostradali di Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna senza pagare il pedaggio. In tutto 51 passaggi irregolari, per un danno stimato in circa 2.200 euro. Protagonista della vicenda è un artigiano cinquantenne di La Spezia, ora finito a processo a Genova con l’accusa di truffa ai danni di Autostrade.

Come faceva a non pagare

L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda e, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, utilizzava biglietti smagnetizzati: in questo modo non risultava il casello di ingresso e diventava impossibile calcolare l’importo corretto del pedaggio. Un sistema che gli avrebbe consentito di percorrere anche tratte molto lunghe, in alcuni casi di centinaia di chilometri, senza sborsare un euro. I viaggi “gratis” sarebbero andati avanti per circa quattordici mesi, tra il 2021 e il 2022, fino all’identificazione dell’uomo da parte degli agenti. La querela è stata presentata dal procuratore speciale di Autostrade alla polizia stradale di Genova, motivo per cui il procedimento si è svolto nel tribunale del capoluogo ligure. Dopo aver saldato integralmente quanto dovuto, il reato è stato dichiarato estinto. All’artigiano è stata restituita anche l’auto, che nel frattempo era stata sequestrata.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie: «Pensavo peggio». Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta

2.

Supera i controlli senza documento e sale senza biglietto su un volo: così il Natale ha rovinato sul più bello la bravata di un giovane inglese

3.

Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi

4.

Scomparso dopo la cena natalizia di squadra, il 16enne Dario Cipullo trovato morto in un canale a Novara: il telefono spento e il vocale confuso

5.

Adescava ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, lui chiama la polizia e viene scoperto. Preso pedofilo a Genova

leggi anche
Chiara Ferragni in tribunale
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni torna in tribunale, i suoi avvocati insistono: «Solo errori di comunicazione». La frase dell’influencer e le accuse sulla truffa aggravata

Di Giovanni Ruggiero
truffe telefoniche call center
ATTUALITÀ

Telemarketing, la mossa anti-truffe dell’Agcom: numeri verdi «sicuri» visibili sul telefono anche per le chiamate in arrivo

Di Ugo Milano
giovane accoltellato roma
ATTUALITÀ

La rete delle truffe agli anziani: telefonisti a Napoli, trasfertisti in tutta Italia con corrieri. Sono 300mila euro i risparmi sottratti e 21 gli arresti – Il video

Di Ugo Milano
orfeo-bindi-guaritore covid erbe assolto
ATTUALITÀ

Diceva di poter curare Covid e tumori con le erbe: assolto il “guaritore” Orfeo Bindi

Di Ugo Milano