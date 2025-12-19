Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOBaloccoChiara FerragniInchiesteLombardiaMilanoTruffe

Chiara Ferragni torna in tribunale, i suoi avvocati insistono: «Solo errori di comunicazione». La frase dell’influencer e le accuse sulla truffa aggravata

19 Dicembre 2025 - 14:41 Giovanni Ruggiero
embed
Chiara Ferragni in tribunale
Chiara Ferragni in tribunale
È il giorno della difesa nel processo abbreviato a Milano che vede imputata l'imprenditrice per truffa aggravata. Con lei anche l'ex braccio destro Fabio Damato e il presidente di Ceralitalia Francesco Cannillo. La linea dei legali dell'influencer

Chiara Ferragni si dice «tranquilla e fiduciosa» dopo aver ascoltato i suoi avvocati durante l’udienza per il processo sulla presunta truffa sui pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’influencer ha parlato durante una pausa del processo che si sta svolgendo a porte chiuse a Milano davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini. «Ho ascoltato i miei difensori, sono tranquilla e fiduciosa», ha detto l’imprenditrice digitale, imputata insieme ad altre due persone per truffa aggravata. In aula hanno preso la parola i suoi legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, che hanno chiesto l’assoluzione della loro assistita. Oggi hanno parlato anche le difese dell’ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. La sentenza del processo abbreviato è attesa per il 14 gennaio.

La linea difensiva dell’influencer: «Nessun dolo, solo errori di comunicazione»

«Sappiate che Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda. Non c’è reato», hanno spiegato ai cronisti gli avvocati dopo le arringhe difensive. La strategia insiste sugli «errori di comunicazione», sfortunata formula già usata dalla stessa Ferragni durante l’ormai mitico video in cui si presentò in tuta grigia in lacrime per scusarsi dopo l’esplosione dello scandalo. Secondo Iannaccone, «non c’è stato alcun dolo, in questa vicenda non ci sono truffati. La truffa aggravata prevede artifici e raggiri e in questa vicenda non ce ne sono stati». Il legale ha citato le mail tra l’influencer e la Balocco a sostegno della sua tesi, sostenendo che al massimo si sarebbe trattato di pubblicità ingannevole, per cui Ferragni ha già risarcito nelle sedi competenti. Di conseguenza, sulla base del principio giuridico del “ne bis in idem”, non si può pagare due volte per la stessa condotta. La stessa Ferragni, nelle dichiarazioni spontanee del 25 novembre, aveva affermato: «Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato».

La richiesta della Procura e i 3,4 milioni già versati

L’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto per l’influencer, che si è sempre detta innocente, una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti. Secondo i pubblici ministeri, Ferragni insieme a Damato avrebbe avuto un «ruolo preminente» nelle campagne commerciali che avrebbero realizzato quella truffa con «grande diffusività», perché i suoi 30 milioni di follower si fidavano di lei e alle sue società spettava «l’ultima parola» negli accordi con Balocco e Cerealitalia. Ferragni ha però già chiuso il fronte amministrativo ed effettuato risarcimenti e donazioni per 3,4 milioni di euro. Stando alle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022 avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti per circa 2,2 milioni, in relazione alle vendite dei due prodotti il cui prezzo non avrebbe compreso la beneficenza pubblicizzata.

Il nodo dell’aggravante e le attività benefiche

Tema centrale della difesa è l’aggravante della «minorata difesa» degli utenti online: se dovesse cadere, ci sarebbero proscioglimenti per mancanza di querele. L’avvocato dell’unica parte civile, la Casa del consumatore Aniello Chianese, ha affermato che i follower si fidano degli influencer e se questi dicono di comprare qualcosa, lo fanno. Per la Procura l’aggravante si reggerebbe anche sul fatto che gli acquisti venivano effettuati nella grande distribuzione, con il messaggio dell’influencer «fai non un buon Natale, ma un Natale buono» a convincere i consumatori. Ferragni davanti al giudice ha parlato delle numerose attività benefiche portate avanti negli anni, tra cui la raccolta fondi creata con l’allora marito Fedez per la terapia intensiva del San Raffaele in periodo Covid, e il suo costante impegno contro la violenza sulle donne.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Fabrizio Corona e le accuse sul «sistema Signorini» per andare in Tv: le chat e le ombre sui ricatti sessuali. «Tutto in mano agli avvocati»

2.

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, spuntano le prime foto: «Notte d’amore a casa di lui»

3.

L’ipotesi di un ritorno in Rai di Amadeus trascinato da Fiorello, l’azienda smentisce: «Non è nei piani»

4.

Checco Zalone blocca i programmi Mediaset: «Faccio un dono per voi donne». E parte la canzone sulla prostata infiammata – Il video

5.

«Mi hanno abbattuto come un elefante, 13 giorni in mezzo ai pazzi», l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk racconta il Tso: come sta adesso

leggi anche
pasquale-morgese ex socio chiara ferragni
CULTURA & SPETTACOLO

«Chiara Ferragni? Voleva le mia quote gratis: si mise a piangere». Parla l’ex socio Morgese: «Così pensava solo a far soldi»

Di Alba Romano
chiara ferragni
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni è ancora la più ricca dello show business in Italia. Con le sue tre società può mettersi in tasca ancora 37,4 milioni di euro

Di Fosca Bincher
ferragni processo
ATTUALITÀ

Pandoro gate, per Chiara Ferragni: chiesti un anno e 8 mesi. Lei in aula: «Ho agito in buona fede»

Di Davide Aldrigo
ATTUALITÀ

Chiara Ferragni in tribunale a Milano per l’accusa di truffa nel Pandorogate: «È una fase difficile della mia vita ma vado avanti» – Il video

Di Alba Romano
chiara ferragni pandorogate
ATTUALITÀ

Pandorogate, Chiara Ferragni offre 5mila euro ma l’associazione non si ritira dal processo: «Cifra irrisoria»

Di Ugo Milano
chiara ferragni azioni fenice
ATTUALITÀ

Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata. Il danno quantificato a 500 euro

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Dove va il nuovo Fedez? Dal libro alla musica tutti gli indizi sul rapper che ha negato il rap

Di Gabriele Fazio