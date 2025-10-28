Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata. Il danno quantificato a 500 euro

La signora Adriana di Avellino, 76 anni, aveva chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento in cui l'influencer è imputata per truffa aggravata

Chiara Ferragni dovrebbe risarcire la signora Adriana di Avellino, 76 anni, che ha acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel procedimento in dove l’influencer è imputata per truffa aggravata. Secondo quanto ha appreso il Corriere del Mezogiorno sono in via di chiusura le trattative per una transazione economica e alla prossima udienza predibattimentale, il 4 novembre, la pensionata, seguita dagli avvocati Giulia Cenciarelli e Mario di Salvia, dovrebbe revocare la sua istanza. Il danno lamentato dalla signora Adriana ammonterebbe a circa 500 euro.

L’ipotesi del rito abbreviato

«Voleva fare beneficenza – avevano spiegato i legali della signora – è una fervente cattolica, ci teneva e solo lo scorso aprile si è resa conto di quello che era successo, che la sua beneficienza non era andata a buon fine». Ora il giudice della terza penale Ilio Mannucci Pacini dovrà esprimersi sulle altre richieste di parte civile, due associazioni di consumatori. Poi il processo continuerà, probabilmente con rito abbreviato. Le prossime udienze già fissate sono per il 25 novembre e il 19 dicembre. A gennaio quindi potrebbe arrivare la sentenza.