Diceva di poter curare Covid e tumori con le erbe: assolto il “guaritore” Orfeo Bindi

16 Dicembre 2025 - 23:15 Ugo Milano
Il 70enne di Rimini è stato assolto dall'accusa di truffa, ma è stato condannato per esercizio abusivo della professione di omeopata

È stato condannato a dieci mesi di reclusione e una multa Orfeo Bindi, il sedicente «guaritore» che prescriveva pozioni miracolose per prevenire il Covid, curare malanni e ridurre il cancro. L’uomo, un anziano di 70 anni, è stato assolto dal tribunale di Rimini per il reato di truffa ma è stato ritenuto responsabile del reato esercizio abusivo della professione di omeopata e di aver violato i sigilli dell’autorità apposti su alcune confezioni di erbe che utilizzava come medicamenti.

Il racconto dei testimoni

Si è concluso così, almeno in primo grado, l’indagine a carico di Bindi, partita da un servizio della trasmissione Striscia la notizia. La pubblica accusa – rappresentata dal vice pubblico ministero onorario, Simona Bagnaresi – aveva citato come testimoni la maggior parte dei trenta clienti di Bindi, ma nessuno di loro ha dichiarato di essersi sentito truffato. Nessuno ha denunciato e nessuno si è costituito parte civile.

Il servizio di Striscia e la revoca del tesserino

Il professionista, indagato dalla Guardia di Finanza in un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, era accusato di aver prescritto erbe mediche che chiamava «polverine» promettendo la guarigione da una serie di patologie, compreso il Covid. In seguito a un servizio di Striscia la notizia, il gip ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione di medico omeopata per il sedicente guaritore. Il legale di Bindi, l’avvocato Antonio Giacomini, ha annunciato il ricorso in appello.

