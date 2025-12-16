Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀFoggiaInchiestePugliaTruffeVaticano

«Ecco la ricetta segreta del Santuario di Padre Pio per curare le articolazioni». Ma i frati smentiscono e minacciano azioni legali: «È una truffa»

16 Dicembre 2025 - 19:11 Alba Romano
embed
truffa-santuario-padre-pio-san-giovanni-rotondo
truffa-santuario-padre-pio-san-giovanni-rotondo
La nota degli ecclesiastici sulla catena Whatsapp: «Siamo completamente estranei a quel messaggio»

«I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata». È quanto si legge in una truffa online che sta sfruttando il nome del santuario, situato nel Foggiano, per estorcere denaro. A renderlo noto sono gli stessi frati cappuccini, che da qualche giorno segnalano la presenza di messaggi Whatsapp fuorvianti in cui si invita a comprare prodotti terapeutici.

La nota dei frati

In una nota, i frati smentiscono «l’affermazione di essere in grado di curare le articolazioni in 30 giorni» e dichiarano la loro «completa estraneità alla diffusione del messaggio e alla commercializzazione del prodotto terapeutico, di cui non sono in grado di garantire né l’efficacia né l’assenza di effetti tossici o comunque dannosi per l’organismo».

La minaccia di azioni legali

Ma i frati cappuccini non si limitano a prendere le distanze dall’iniziativa commerciale. Anzi, minacciano di passare alle vie legali «per evitare di essere coinvolti in una vicenda che potrebbe avere anche risvolti penali». Nella nota, i frati invitano tutti coloro che hanno ricevuto o che riceveranno, in qualunque forma, il messaggio Whatsapp a «diffidare dell’autenticità del contenuto e ad attivare comportamenti prudenti per evitare di divenire vittime di potenziali truffe».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

2.

Garlasco, la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi: cosa dicono sul delitto

3.

Con l’elicottero sulle piste da sci perché ha fretta di sciare: «Ma qui lo difendiamo tutti»

4.

Lorenzo Paolieri, trovato mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino»

5.

Mdmb-pinaca: cos’è la sostanza trovata nella cannabis light e che può essere letale

leggi anche
guardia di finanza
ATTUALITÀ

Per il Fisco erano poveri, ma vivevano in ville di lusso con la Lamborghini in garage: gli affari su TikTok e i milioni in nero

Di Ugo Milano
casa raphael convento suore genova sfratto
ATTUALITÀ

Il giallo del convento venduto a un decimo del suo valore a Genova: «È una truffa»

Di Alba Romano
truffa campanile di giotto onlus firenze
ATTUALITÀ

Man in the Middle: come funziona la truffa alla onlus che gestisce il campanile di Giotto

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

Firenze, maxi truffa alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore: sottratti 30 milioni di euro. 9 fermati

Di Ugo Milano