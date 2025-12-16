«Ecco la ricetta segreta del Santuario di Padre Pio per curare le articolazioni». Ma i frati smentiscono e minacciano azioni legali: «È una truffa»

La nota degli ecclesiastici sulla catena Whatsapp: «Siamo completamente estranei a quel messaggio»

«I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata». È quanto si legge in una truffa online che sta sfruttando il nome del santuario, situato nel Foggiano, per estorcere denaro. A renderlo noto sono gli stessi frati cappuccini, che da qualche giorno segnalano la presenza di messaggi Whatsapp fuorvianti in cui si invita a comprare prodotti terapeutici.

La nota dei frati

In una nota, i frati smentiscono «l’affermazione di essere in grado di curare le articolazioni in 30 giorni» e dichiarano la loro «completa estraneità alla diffusione del messaggio e alla commercializzazione del prodotto terapeutico, di cui non sono in grado di garantire né l’efficacia né l’assenza di effetti tossici o comunque dannosi per l’organismo».

La minaccia di azioni legali

Ma i frati cappuccini non si limitano a prendere le distanze dall’iniziativa commerciale. Anzi, minacciano di passare alle vie legali «per evitare di essere coinvolti in una vicenda che potrebbe avere anche risvolti penali». Nella nota, i frati invitano tutti coloro che hanno ricevuto o che riceveranno, in qualunque forma, il messaggio Whatsapp a «diffidare dell’autenticità del contenuto e ad attivare comportamenti prudenti per evitare di divenire vittime di potenziali truffe».