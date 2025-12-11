Firenze, maxi truffa alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore: sottratti 30 milioni di euro. 9 fermati

La onlus gestisce Cattedrale, campanile di Giotto e Battistero di San Giovanni. L’indagine era partita lo scorso marzo a seguito di una denuncia per una commissione assegnata a un’impresa privata per lavori di restauro

Nove persone sono state fermate oggi in tutta Italia dalla polizia nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia su una presunta truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la cattedrale di Firenze, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Secondo le ipotesi investigative, l’operazione avrebbe avuto luogo nell’arco di sei mesi ed era basata su un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Nell’ambito delle misure di oggi, sono stati sequestrati oltre 500mila euro in contanti, che si sommano ai 200mila euro già bloccati a settembre nei confronti di una coppia di cittadini cinesi coinvolti nella vicenda.

L’indagine

L’indagine era partita lo scorso marzo a seguito di una denuncia per una commissione assegnata a un’impresa privata per lavori di restauro e conservazione del Complesso Eugeniano di Firenze. La Onlus, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata indotta a versare bonifici per un totale di 1.785.000 euro su un conto corrente fittiziamente intestato, facendo scattare le accuse di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone fermate saranno interrogate nelle prossime ore, mentre le indagini proseguono per ricostruire l’intero meccanismo fraudolento e individuare eventuali ulteriori responsabilità.