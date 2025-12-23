Manovra, arriva il sì del Senato al maxiemendamento. Cancellate in extremis 5 norme, anche quella sui lavoratori sottopagati

Ora la Legge di Bilancio approda alla Camera. Sul testo il governo aveva posto la fiducia

Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. La seduta è sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla nota di variazione al bilancio. Intorno alle 10.15 erano iniziate le dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulla Manovra. Al centro della discussione c’è stata la questione della fiducia, che nella serata di lunedì 22 dicembre il governo aveva deciso di porre sulla Legge di Bilancio 2026. .

I cinque articoli stralciati appena prima del voto

Prima che i senatori confluissero in Aula, la commissione Bilancio del Senato si è riunita per confrontarsi sul maxi-emendamento alla Manovra che il governo pianifica di sostituire in toto alla prima stesura della finanziaria. Durante il tavolo, è stato deciso di stralciare cinque norme dal testo di legge. Tra queste anche quella molto discussa sui lavoratori sottopagati, che permetteva ai datori di lavoro condannati per gli stipendi troppo bassi ai dipendenti, ma che si erano attenuti in ogni caso ad alcuni standard di contratti collettivi, di non pagare gli arretrati. Cancellate anche due misure sulle porte girevoli nella pubblica amministrazione, tra cui l’inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle stesse amministrazioni. Ma anche una sulla disciplina de collocamento fuori ruolo dei magistrati e una sulla revisione della disciplina del personale della Covip, l’authority che vigila sui fondi pensione.

Antisemitismo, la retromarcia sull’emendamento dem

Un altro cambiamento, questa volta una retromarcia fino al punto di partenza, interesserà un comma, che nelle scorse settimane aveva recepito un emendamento proposto dalle opposizioni. Il comma riguardava un fondo da destinare alla promozione di attività formative con lo scopo di rafforzare il dialogo interculturale e contrastare l’antisemitismo. Il testo è stato riportato al suo dettato originale.