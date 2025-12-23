Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
POLITICAGiancarlo GiorgettiGoverno MeloniLegge di bilancioSenato

Manovra, arriva il sì del Senato al maxiemendamento. Cancellate in extremis 5 norme, anche quella sui lavoratori sottopagati

23 Dicembre 2025 - 12:22 Ugo Milano
embed
giancarlo giorgetti manovra senato
giancarlo giorgetti manovra senato
Ora la Legge di Bilancio approda alla Camera. Sul testo il governo aveva posto la fiducia

Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. La seduta è sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla nota di variazione al bilancio. Intorno alle 10.15 erano iniziate le dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulla Manovra. Al centro della discussione c’è stata la questione della fiducia, che nella serata di lunedì 22 dicembre il governo aveva deciso di porre sulla Legge di Bilancio 2026. . 

I cinque articoli stralciati appena prima del voto

Prima che i senatori confluissero in Aula, la commissione Bilancio del Senato si è riunita per confrontarsi sul maxi-emendamento alla Manovra che il governo pianifica di sostituire in toto alla prima stesura della finanziaria. Durante il tavolo, è stato deciso di stralciare cinque norme dal testo di legge. Tra queste anche quella molto discussa sui lavoratori sottopagati, che permetteva ai datori di lavoro condannati per gli stipendi troppo bassi ai dipendenti, ma che si erano attenuti in ogni caso ad alcuni standard di contratti collettivi, di non pagare gli arretrati. Cancellate anche due misure sulle porte girevoli nella pubblica amministrazione, tra cui l’inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle stesse amministrazioni. Ma anche una sulla disciplina de collocamento fuori ruolo dei magistrati e una sulla revisione della disciplina del personale della Covip, l’authority che vigila sui fondi pensione. 

Antisemitismo, la retromarcia sull’emendamento dem

Un altro cambiamento, questa volta una retromarcia fino al punto di partenza, interesserà un comma, che nelle scorse settimane aveva recepito un emendamento proposto dalle opposizioni. Il comma riguardava un fondo da destinare alla promozione di attività formative con lo scopo di rafforzare il dialogo interculturale e contrastare l’antisemitismo. Il testo è stato riportato al suo dettato originale. 

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti

2.

Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna si guarda a Roma, Piantedosi: «Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da liberare»

3.

Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati

4.

Torino, il sindaco Lo Russo sullo sgombero di Askatasuna: «Conseguenza di atti giudiziari, ma dai ministri parole incendiarie»

5.

Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»

leggi anche
giancarlo giorgetti manovra fiducia
POLITICA

Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»

Di Alba Romano
giorgetti documento finanza pubblica difesa
POLITICA

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti

Di Sofia Spagnoli
manovra-casa-isee-grandi-citta
POLITICA

Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati

Di Ugo Milano