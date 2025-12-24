Katia Ricciarelli e la ferita ancora aperta per Pippo Baudo: «Lo percepisco ancora». Cosa gli dedicherà a Natale

La cantante, a “Storie al bivio”, racconta del suo rapporto con il conduttore: «Rimarrà mio marito per sempre»

Pippo Baudo è mancato ormai quattro mesi fa, ma per Katia Ricciarelli è ancora tutto come prima: «Ci parlo ancora, sento la sua presenza», ha raccontato a Monica Setta, nella puntata di Storie al bivio trasmessa su Rai2 nel pomeriggio di sabato 27 dicembre. «Prima di lui non mi ero mai voluta sposare. Quello con lui è stato un amore grande, non riesco ancora a parlarne al passato».

La dolcezza di Baudo con Ricciarelli: «Mai un bacio per strada, ma mi sosteneva in tutto»

È una storia di tenerezze e rimpianti, quella tra Ricciarelli e Baudo. «Ci siamo sposati tardi, a Militello il 18 gennaio 1986, giorno del mio compleanno. Lui era dolcissimo e molto pudico: non ci siamo mai baciati per strada, ma mi sapeva stare vicino in modo speciale. Era un melomane e quando veniva in teatro a sentirmi cantare voleva quasi salire sul palco a dirigere l’orchestra», ha ricordato la cantante. «Quando Pupi Avati mi chiese di fare il cinema, io avevo fatto solo il film di Zeffirelli ed ero molto dubbiosa. Fu Pippo a dirmi che ero brava e che ce l’avrei fatta».

La dedica natalizia e la gelosia

All’interno della coppia non può ovviamente mancare quel briciolo di gelosia: «Tra i due, la più gelosa ero io. Appena vedevo un biglietto andavo su tutte le furie, pensavo sempre fosse di una donna, anche quando non era così. Ho fatto mille volte la valigia fingendo di lasciarlo. Andavo a dormire in albergo a due passi da casa nostra e aspettavo che mi telefonasse. A volte chiamava, altre volte tornavo io». Ricordi dolceamari, che si portano dietro una storia intensa e incisa nella mente della cantante: «Ci sono stati momenti difficili come in tutte le coppie, ma ci siamo amati davvero e per me resterà mio marito per sempre». Anche per questo, nonostante il dolore di aver appreso la notizia della sua morte dai messaggi di condoglianze, Ricciarelli non ha intenzione di dimenticare: «Nella mia villa coltivo le rose. Il giorno di Natale una rosa la dedicherò a lui».