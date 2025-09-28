Katia Ricciarelli in lacrime in tv, l’ira su Giancarlo Magalli: «Basta calunnie su Pippo Baudo o passo alle sberle» – Il video

L’ex moglie del conduttore morto ad agosto si confessa a “Verissimo” e svela nuovi retroscena dello scontro con la segretaria Dina Minna

Torna a Verissimo e torna a parlare di Pippo Baudo l’ex moglie ed ex soprano Katia Ricciarelli, puntando il dito contro la segretaria del conduttore Dina Minna, ma pure contro Giancarlo Magalli. «Se mi dovesse chiamare non gli risponderei al telefono. Gli darei qualche sberla, magari poi gli darei un bacio. Ma lui è una persona cattiva e gliel’ho detto anche di persona diversi anni fa», ha reagito Ricciarelli all’intervista rilasciata dall’autore televisivo a Oggi. Secondo Magalli, infatti, Baudo era «irraggiungibile al telefono» non perché la segretaria non lo facesse parlare con Katia Ricciarelli ma perché lui stesso aveva chiesto di non passargliela più.

Le bugie di Magalli: «Pensasse ai cavoli suoi»

«Volevo dire al signor Magalli, prima di fare la scena di quello che va a sparlare nelle trasmissioni, pensasse ai cavoli suoi. Basta così, perché la cattiveria io non la tollero», ha attaccato l’ex soprano parlando con Silvia Toffanin. «Sono stufa. Mi sento impotente perché tu lotti quando c’è da lottare, io tutta la vita ho lottato. Ho iniziato a lavorare a 13 anni, so cos’è la vita, so cosa vuol dire essere positivi, tirarsi su le maniche e lavorare. Ma la calunnia non sai come combatterla. [Magalli] non è stato corretto e non è al corrente di tante cose», ha ribadito l’ex moglie di Baudo con le lacrime agli occhi, insistendo nel definire menzogne le parole dell’autore televisivo.

Alex, il figlio illegittimo: «Doveva dirmelo prima, ora sono sola»

Ma ad assorbire buona parte dell’intervista è il tema di Alex, il figlio avuto dal conduttore durante una relazione precedente a quella con Ricciarelli ma riconosciuto ufficialmente solo molti anni dopo. «Non sono stata rispettata come donna e moglie e mi dispiace molto perché tante persone, una in particolare, sapevano tutto e non hanno mai detto mai nulla. Hanno fatto quelli che sanno che non dicono». E ancora: «Non ha avuto la delicatezza di dirmelo prima di sposarmi. Doveva dirmelo prima di farmi dire sì al matrimonio. Perché non me l’ha detto? Chiedilo a lui, se riesci a parlarci. Lui fino in fondo ha detto che non sapeva nulla, e non solo lui ma anche i suoi genitori che hanno tenuto in braccio il bambino». Lo sguardo sul futuro è piuttosto gramo: «Spero di essere lasciata in pace, col mio lavoro, la mia casa al lago, in compagnia del mio cagnolino. Spero di morire assieme a lui, sono sola».