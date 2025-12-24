Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Lorenzo Fontana a contingente italiano in Kosovo: Orgoglio del Paese, grazie per servizio per pace – Il video

24 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kosovo, 24 dicembre 2025 "È per me un onore essere oggi in visita ai militari italiani che operano, anche in queste feste, per la pace e la sicurezza. Sono qui per dirvi grazie per il servizio svolto e per il vostro impegno costante e continuo, anche a Natale, lontano dalle vostre famiglie. In un giorno così significativo, siete impegnati a garantire sicurezza e stabilità, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali. Siete l’orgoglio della nostra nazione e ci ricordate che la pace, la sicurezza e la stabilità non sono mai scontate". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel suo intervento al contingente italiano del Camp Villaggio Italia della missione NATO KFOR, che coinvolge 33 nazioni e circa 900 italiani. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

