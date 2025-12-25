Paolo Bontempi: è morto il creatore delle tastiere per bambini

Creatore dell'azienda Bontempi, negli anni '70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l'albero di Natale

L’ingegner Paolo Bontempi è morto a 93 anni a Montelupone in provincia di Macerata. La sua salma è stata tumulata nel cimitero di Recanati. Creatore dell’azienda Bontempi, negli anni ’70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l’albero di Natale. Il padre Egisto aveva una bottega di fisarmoniche, aperta nel 1937. Bontempi ci costruì sopra un impero. La Bontempi, negli anni ’70, contava fino a mille dipendenti, con stabilimenti a Potenza Picena, Martinsicuro e San Claudio di Corridonia, oltre a una grande sede produttiva in Abruzzo dedicata alle materie plastiche.

La morte di Paolo Bontempi

Bontempi è stata una delle prime aziende italiane ad adottare tecnologie avanzate di lavorazione della plastica. Il marchio Bontempi fu l’unico al mondo a riprodurre praticamente tutti gli strumenti musicali in versione giocattolo. Oltre alle tastiere c’era il Chord Organ che imitava il celebre Hammond. E il pianino corredato dal metodo Bontempi, un sistema semplice e intuitivo che permetteva ai bambini di suonare fin da subito, senza conoscenze pregresse. Negli anni l’azienda si è allargata a Stati Uniti, Germania, Francia, Belgio, Inghilterra, Spagna e Svizzera e ha deciso di produrre direttamente in Canada per servire il mercato nord e sudamericano. Ha avuto anche licenze internazionali per i personaggi Disney, Warner Bros e Barbie.

Il ricordo

«Paolo Bontempi ci ha lasciato a ridosso del Natale», ricorda la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini, comune dove si trova la sede storica. «Una ricorrenza che ha contribuito a rendere speciale, mettendo sotto l’albero la passione per la musica a migliaia di bambini. Grazie a lui, la nostra città è diventata un centro produttivo e culturale di eccellenza per il mondo musicale». Nel 2023 l’ingegnere Bontempi ricevette il Premio Mugellini, riconoscimento alla sua intuizione più grande: avvicinare il mondo dei più piccoli alla musica in modo semplice e naturale.