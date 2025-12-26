Thailandia, il gatto dalla testa piatta avvistato in un santuario della fauna selvatica

La razza era ritenuta estinta da 3 decenni. È considerata una delle specie più rare e a rischio di estinzione al mondo

Un esemplare di gatto dalla testa piatta, rara specie felina ritenuta estinta in Thailandia, è stato avvistato in un santuario della fauna selvatica quasi tre decenni dopo l’ultima osservazione. Lo hanno annunciato i funzionari dell’area protetta e della vicenda parla l’Afp. I gatti dalla testa piatta, che hanno all’incirca le dimensioni di un gatto domestico, sono tra le specie di felini selvatici più rare e a rischio di estinzione al mondo.

Il gatto dalla testa piatta

Originaria del Sud-est asiatico, la specie è considerata minacciata a causa della perdita di habitat. Ma un’indagine ecologica iniziata nel 2024 con le fototrappole ha prodotto 29 avvistamenti nel Santuario della Fauna Selvatica della Principessa Sirindhorn, nel sud della Thailandia, secondo il Dipartimento thailandese per i Parchi Nazionali, la Conservazione della Fauna Selvatica e delle Piante e Panthera, un’organizzazione dedicata alla conservazione dei felini selvatici. «Questa riscoperta è allo stesso tempo entusiasmante e preoccupante», ha dichiarato all’agenzia France Presse Kaset Sutasha, veterinario e ricercatore presso la Kasetsart University, osservando che la frammentazione dell’habitat ha reso la specie sempre più isolata.

2500 esemplari

Non è stato ancora possibile contare il numero di individui degli avvistamenti, poiché la specie non presenta segni distintivi. Le immagini mostrano una femmina e il suo cucciolo, un segno raro e incoraggiante per questa specie, che in genere partorisce un solo cucciolo alla volta. Notturno e sfuggente, il gatto dalla testa piatta vive generalmente in ecosistemi umidi come torbiere e mangrovie, ambienti estremamente difficili da raggiungere per i ricercatori. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura stima che nel mondo rimangano circa 2.500 gatti dalla testa piatta.

«Probabilmente estinta»

In Thailandia, la specie era considerata «probabilmente estinta». Le foreste paludose thailandesi sono state pesantemente frammentate per scopi agricoli, ha osservato Kaset Sutasha, veterinario e ricercatore presso la Kasetsart University, che non è stato coinvolto nello studio ma studia i gatti selvatici da anni. Questi gatti sono anche minacciati da malattie trasmesse dagli animali domestici. Sebbene questa scoperta offra speranza, è solo un punto di partenz per gli sforzi di conservazione che saranno necessari, ha aggiunto. «Il prossimo passo è il più importante: come consentire loro di coesistere con noi in modo sostenibile, senza essere minacciati», ha sottolineato Kaset.

Foto copertina da: Wikipedia France/Jim Sanderson