Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀFoggiaPugliaVigili urbani

Foggia, trova un portafogli con 500 euro e consegna tutto alla polizia locale

27 Dicembre 2025 - 11:46 Alba Romano
embed
portafogli 500 euro
portafogli 500 euro
Protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni

Trova un portafogli con all’interno oltre 500 euro in contanti. E consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. È accaduto a Foggia: protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo dauno. L’uomo si trovava in pieno centro cittadino, in corso Vittorio Emanuele, quando su un marciapiede ha notato il portafoglio che qualcuno aveva smarrito. Lo ha raccolto e lo consegna ad una pattuglia di agenti della polizia locale in servizio nei pressi della stazione.

«Ho trovato questo portafogli. Ve lo consegno perché lo possiate riconsegnare al proprietario», ha detto l’uomo agli agenti. «Sembra una storia di Natale. Ma è tutto vero. Troviamo chi, pur non navigando nell’oro, non ci ha pensato su due volte e ha restituito quello che non era suo. Un bel gesto», spiega il comandante della polizia locale Vincenzo Manzo. Il portafogli – hanno accertato gli agenti – è stato smarrito da un uomo di Napoli a cui verrà riconsegnato domani.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, spunta un video inedito di Sempio nel pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

4.

«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

5.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»