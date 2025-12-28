Finanziamenti ad Hamas, indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano. «Considerata responsabile della propaganda in Italia»

Lo riporta l'edizione di Torino de "La Stampa". Ieri la perquisizione in casa con il sequestro di materiale

La torinese Angela Lano, di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa ‘Infopal’ e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico figura tra gli indagati nell’inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per sette milioni di euro di finanziamenti ad Hamas. Lo riporta l’edizione di Torino de “La Stampa”. Lano è una storica attivista No Tav e secondo quanto riporta il quotidiano è indagata per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica.

Sequestrate bandiere di Hamas e dispositivi informatici

Ieri la sua abitazione a Sant’Ambrogio è stata perquisita dalla Digos, che ha sequestrato denaro contante, dispositivi informatici e bandiere con simboli di Hamas. Secondo il quotidiano, per gli investigatori la giornalista sarebbe la «responsabile della propaganda» di Hamas in Italia, in rapporti quasi quotidiani con l’imam di Genova Mohammed Hannoun, presidente dei Palestinesi d’Italia e tra i principali indagati. Nel 2010 Lano fu protagonista di un altro fatto di cronaca legato alle vicende palestinesi. All’epoca la giornalista era una delle persone a bordo della nave del convoglio umanitario “8000 – Freedom for prisoners. Freedom for Gaza” assaltato dalla marina militare israeliana. Gli occupanti dell’imbarcazione furono poi liberati alcuni giorni dopo.