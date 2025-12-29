Prega sulla tomba di famiglia, ma cade e fa un volo di 5 metri: grave un anziano a Civitanova Marche

Sarebbe stato lo stesso uomo a spostare la grata per effettuare alcune operazioni di pulizia, ma avrebbe perso l’equilibrio

Un uomo di 82 anni, residente a Civitanova Marche, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato all’interno della tomba di famiglia nel cimitero di Civitanova Alta. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 28 dicembre, nella zona più antica del camposanto, dove i loculi sono collocati sotto il livello del terreno ai lati di una fossa protetta da una pesante grata metallica. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe stato lo stesso anziano a spostare la grata per effettuare alcune operazioni di pulizia, ma avrebbe perso l’equilibrio, cadendo all’interno della buca con un volo di circa cinque metri.

I soccorsi

L’allarme alla croce verde è scattato alle 12.48. Sul posto sono intervenuti sanitari, carabinieri e vigili del fuoco. L’anziano, rimasto cosciente ma in forte stato di dolore, ha riportato diverse fratture ed è stato recuperato in condizioni di estrema difficoltà dalla squadra dei vigili del fuoco, che ha dovuto calare una barella all’interno della fossa, molto stretta, per evitare ulteriori traumi durante l’estrazione.

Un’ora per il recupero

Solo dopo quasi un’ora i sanitari sono riusciti a prendere in carico il ferito. Nel frattempo è stato attivato il servizio di eliambulanza del 118 regionale. L’82enne è stato trasportato in ambulanza fino al velivolo e poi trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è ricoverato con prognosi riservata. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area della tomba.

Foto di copertina da archivio