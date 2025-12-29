Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀInchiesteMacerataMarche

Prega sulla tomba di famiglia, ma cade e fa un volo di 5 metri: grave un anziano a Civitanova Marche

29 Dicembre 2025 - 23:50 Ugo Milano
embed
Sarebbe stato lo stesso uomo a spostare la grata per effettuare alcune operazioni di pulizia, ma avrebbe perso l’equilibrio

Un uomo di 82 anni, residente a Civitanova Marche, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato all’interno della tomba di famiglia nel cimitero di Civitanova Alta. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 28 dicembre, nella zona più antica del camposanto, dove i loculi sono collocati sotto il livello del terreno ai lati di una fossa protetta da una pesante grata metallica. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe stato lo stesso anziano a spostare la grata per effettuare alcune operazioni di pulizia, ma avrebbe perso l’equilibrio, cadendo all’interno della buca con un volo di circa cinque metri.

I soccorsi

L’allarme alla croce verde è scattato alle 12.48. Sul posto sono intervenuti sanitari, carabinieri e vigili del fuoco. L’anziano, rimasto cosciente ma in forte stato di dolore, ha riportato diverse fratture ed è stato recuperato in condizioni di estrema difficoltà dalla squadra dei vigili del fuoco, che ha dovuto calare una barella all’interno della fossa, molto stretta, per evitare ulteriori traumi durante l’estrazione.

Un’ora per il recupero

Solo dopo quasi un’ora i sanitari sono riusciti a prendere in carico il ferito. Nel frattempo è stato attivato il servizio di eliambulanza del 118 regionale. L’82enne è stato trasportato in ambulanza fino al velivolo e poi trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è ricoverato con prognosi riservata. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area della tomba.

Foto di copertina da archivio

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»

2.

Campobasso, madre e figlia muoiono dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare, disposte le autopsie

3.

Famiglia nel bosco, le foto della difesa mostrano i bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica: «Non rifiutano la contemporaneità»

4.

«Ho mal di testa», e va a dormire: 27enne di Treviso muore in vacanza con gli amici a Barcellona

5.

C’è un borgo in Abruzzo dove non si esce la sera per colpa dei lupi

leggi anche
carmine siano
ATTUALITÀ

Resta il mistero sull’uomo che ha aggredito e massacrato il sindaco di Castiglione dei Genovesi Carmine Siano. «Non ho litigato con nessuno»

Di Ugo Milano
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole una seconda visita pediatrica per la figlia: «Non ha la bronchite». Il no della tutrice e i tempi dubbi

Di Ugo Milano
hannoun finanziamenti gaza palestina
ATTUALITÀ

«Informazioni da 007 israeliani? Singolare». Hannoun, i soldi ad Hamas e i dubbi del penalista Diddi: «Così ogni Ong a Gaza è terrorista»

Di Ugo Milano
donna morta milano semi nuda segni collo
ATTUALITÀ

Donna trovata morta con i jeans abbassati in un cortile, ipotesi femminicidio a Milano: i segni sul collo e la maglietta sparita

Di Alba Romano