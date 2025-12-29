Donna trovata morta con i jeans abbassati in un cortile, ipotesi femminicidio a Milano: i segni sul collo e la maglietta sparita

Non è ancora nota l’identità della vittima, che si stima abbia tra i 25 e i 30 anni. Il ritrovamento in uno stabile in zona Cimiano

L’ha trovata il custode a terra, senza vita. Indosso aveva un giubbotto, la maglietta sotto era sparita e i jeans erano abbassati quasi fino alle cosce. Una donna intorno ai 25-30 anni è stata rinvenuta morta nel cortile di un condominio in zona Cimiano, nella periferia est di Milano. Stando a quanto riporta Il Giorno, sul collo della donna ci sarebbero dei segni che fanno pensare a un’aggressione e a una morte violenta. La vittima non è ancora stata identificata.

I primi interrogatori ai condomini: «Mai vista»

Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 8.30 di stamattina, lunedì 29 dicembre. Il cadavere si trovava in un angolo nascosto di via Paruta 74, non lontano dal cancello d’ingresso. Durante una prima fase di indagini preliminari, tutti i condomini sono stati interrogati ma nessuno di loro ha detto di riconoscere la vittima come una inquilina del palazzo. Il medico legale, sul posto per gli accertamenti, ha escluso che la donna sia morta dopo essersi gettata da una delle finestre dello stabile, alto sei piani.

I documenti mancanti e le immagini delle telecamere

Gli investigatori sono arrivati sul posto da circa un’ora e hanno iniziato il sopralluogo. Non è escusa alcun ipotesi, e al momento la strada più battuta dagli inquirenti sarebbe proprio quella dell’omicidio. Sul corpo della vittima non sono stati però trovati né documenti né effetti personali che possano aiutare la sua identificazione. Probabile che nelle prossime ore gli investigatori recuperino le immagini delle telecamere della zona.