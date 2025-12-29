Fratoianni su Hannoun: «Non è mio amico. La gente come lui tradisce i palestinesi»

Il leader di Avs: l'ho incontrato una volta in conferenza stampa. Gli attacchi della destra? Fanno schifo

«Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio. L’ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c’erano moltissime persone. In un’intervista a La Repubblica, Nicola Fratoianni, leader di Avs parla così dell’uomo in carcere con l’accusa di aver finanziato Hamas con soldi italiani. I due si sono incontrati nel 2022, alla Camera. Fratoianni non smentisce di aver organizzato la conferenza stampa: «Può anche essere. La verità è che non me ne ricordo. Io partecipo a centinaia di conferenze stampa, incontro migliaia di persone. Quel che è certo è che non ho mai avuto alcun rapporto con lui. Il fatto che si sia trovato nello stesso posto in cui c’ero anch’io non significa nulla».

Le iniziative di Hammoun

Fratoianni aggiunge che non ha neanche mai foraggiato le sue iniziative finto benefiche: «Chi dice il contrario è un bugiardo. Sulle idee di questo signore ho sempre espresso un punto di vista chiaro: chi mostra indulgenza sul 7 ottobre è lontanissimo dalla mia cultura politica. Io sono pacifista, non violento e provo orrore per l’assassinio di civili inermi. Da parte mia e di Avs, la condanna è sempre stata durissima e netta». I rapporti con la galassia pro-Pal non gli creano invece imbarazzi: «No. E penso che quest’inchiesta sia un bene. Temo però che non sia ciò che interessa alla destra. Come dimostrano gli attacchi sguaiati di queste ore. Usa l’indagine per delegittimare milioni di italiani che hanno donato aiuti, sono scesi in piazza contro i crimini di Israele, hanno dato vita a un grande movimento per chiedere lo stop al genocidio».

La manifestazione per Gaza

E aggiunge: «Proprio l’associazione di Hannoun fu una di quelle che, quando il 7 giugno convocammo la manifestazione per Gaza, non solo non aderì, ma criticò la piattaforma perché troppo moderata». La destra però insiste e vi taccia di complicità. «Mi fanno un po’ schifo. Contro l’inferno in terra continuerò a fare quel che ho sempre fatto: battermi per la pace e la convivenza di tutti: palestinesi e israeliani».