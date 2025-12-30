Senza intimo, calze, con i lividi: il mistero della ragazza trovata morta in zona Crescenzago a Milano

Nelle telecamere la si vede allontanarsi con un uomo in via Paruta

Nessuno, in zona, la conosceva. Non aveva maglietta né intimo. Ai piedi sneakers senza calze. La ragazza viene inquadrata dalle telecamere in via Paolo Paruta, zona Crescenzago, a nord di Milano. Con lui c’è un uomo. I due non sembrano camminare sotto costrizione. Poi lui se ne va da solo. Alle 8,30 di ieri, 29 dicembre, il custode di uno dei condomini la vede morta in uno dei vialetti accanto al verde, dietro un angolo semi nascosto. Ha un pantalone di una tuta blu. Lì vicino le calze, la felpa, gli slip, una giacca rossa e un pacchetto di sigarette.

Il ritrovamento

I carabinieri hanno mostrato la foto del ritrovamento. Per ora senza esito. La donna non viveva lì. Per l’assenza di fratture e per la posizione del corpo, viene subito scartata l’ipotesi che possa essere caduta da una finestra. Piuttosto, il medico legale rileva lividi a un occhio ed ecchimosi e ferite sul collo, segni ritenuti compatibili con uno strangolamento. Il pm di turno Antonio Pansa ha disposto l’autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Porta Monforte e ai colleghi del nucleo investigativo, guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino. La vittima sembra avere tra i 25 e i 30 anni. Non aveva telefonino, documenti, o portafogli.

Il dormitorio pubblico

Si cercano gli ospiti assenti di un dormitorio pubblico in zona. La ragazza non ha tatuaggi. Le impronte non hanno restituito risultati. Potrebbe essere un’italiana senza precedenti, una cittadina comunitaria o una straniera irregolare mai censita prima. L’ipotesi di chi indaga è che nella notte tra domenica e ieri la vittima possa essersi appartata con un uomo nel luogo in cui poi è stata trovata morta. Ma potrebbe anche essere stata vittima di una violenza sessuale. Nessuno ha sentito gridare o chiedere aiuto.