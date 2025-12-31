Trump e la promessa per il 2026, la scena cult del Gladiatore: «Al mio segnale scatenate l’inferno» – Il video

La trovata del presidente americano per fare gli auguri di buon anno ai suoi sostenitori: «E siamo solo all'inizio!»

Sfumata la speranza di vincere il Nobel per la Pace, almeno per ora, Donald Trump non ci pensa due volte a riprendere i toni battaglieri che lo hanno sempre contraddistinto. Nell’augurare ai suoi sostenitori un buon inizio di 2026, il presidente americano ha pensato bene di pubblicare sul profilo ufficiale della Casa Bianca un post in cui si paragona a Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe nell’iconico film Il Gladiatore del 2000.

Lo spezzone video pubblicato sui social istituzionali del governo americano riguarda la scena di battaglia in cui Russell Crowe pronuncia la frase più memorabile di tutto il film: «Al mio segnale scatenate l’inferno!». Su Instagram, la trovata del team social di Trump raccoglie perlopiù commenti negativi. «L’ironia di usare questo filmato è che Massimo Meridio vuole rovesciare un tiranno inadatto», commenta un utente. «Che ne dite di meno hype e più lavoro?», suggerisce un altro. Ma tra i commenti c’è anche chi apprezza la citazione cinematografica. E intanto il presidente americano, a cui mancano ancora tre anni di mandato, assicura: «Siamo soltanto all’inizio».