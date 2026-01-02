Ultime notizie CapodannoEsplosioniJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
George Clooney si trasferisce in Francia, Trump esulta. Riparte lo scontro: la reazione del presidente Usa e il commento dell’attore

02 Gennaio 2026 - 11:53 Bruno Gaetani
Il presidente americano è tornato ad attaccare Clooney e la sua famiglia dopo la decisione di lasciare gli Usa. E la replica dell'attore premio Oscar non si è fatta attendere

Continua anche a distanza lo scontro fra Donald Trump e George Clooney. Nei giorni scorsi, l’attore e la sua famiglia hanno hanno confermato l’intenzione di lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi in Francia, dove hanno appena ottenuto la cittadinanza. Un addio non senza polemiche, visto che la decisione è stata quantomeno agevolata dalla decisione della Casa Bianca di sanzionare Amal Clooney, moglie dell’attore e avvocata specializzata in diritti umani, coinvolta nell’incriminazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu per crimini di guerra in relazione all’invasione di Gaza.

Trump esulta: «Buona notizia!»

«Buone notizie! George e Amal Clooney, due dei peggiori pronosticatori politici di tutti i tempi, sono diventati ufficialmente cittadini francesi», esulta Trump sui social commentando la notizia del trasferimento della famiglia Clooney. A proposito della Francia, poi, il presidente americano sostiene che «purtroppo si trova nel mezzo di un grave problema di criminalità a causa della loro gestione assolutamente orribile dell’immigrazione». Dopodiché, Trump torna a prendersela con l’attore premio Oscar: «Clooney ha ottenuto più pubblicità per la politica che per i suoi pochissimi e assolutamente mediocri film. Non era affatto una star del cinema, era solo un ragazzo qualunque che si lamentava costantemente del buon senso in politica».

La risposta dell’attore

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere. Parlando con The Hollywood Reporter, George Clooney ha ripreso lo slogan più iconico del movimento politico Maga per rispondere a Trump. «Sono totalmente d’accordo con l’attuale presidente. Dobbiamo rendere l’America di nuovo grande. Cominceremo a farlo a novembre», ha detto l’attore riferendosi alle elezioni di metà mandato previste per il prossimo autunno.

La disputa in Francia sulla cittadinanza ai Clooney

Nel frattempo, a proposito del trasferimento in Francia della famiglia Clooney, sta facendo discutere la decisione del governo di concedere un iter agevolato per l’accesso alla cittadinanza. «Personalmente, capisco la sensazione di alcuni francesi di avere un doppio standard. Dobbiamo stare attenti al messaggio che trasmettiamo», ha ammesso nei giorni scorsi Marie-Pierre Vedrenne, sottosegretaria agli Interni francese. Il ministero, tuttavia, ha difeso la decisione, sottolineando ciò che prevede il codice civile: «La cittadinanza francese può essere conferita per naturalizzazione, su proposta del ministro degli affari esteri, a qualsiasi straniero francofono che ne faccia richiesta e che contribuisca con il suo distinto servizio all’influenza della Francia e alla prosperità delle sue relazioni economiche internazionali».

In copertina: ANSA/EPA | George Clooney a sinistra, Donald Trump a destra

