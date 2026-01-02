Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones: la tragedia nella notte di Capodanno

La figlia dell'attore americano aveva tentato una breve carriera nel mondo del cinema. La 34enne aveva recitato in alcune serie Tv e nel secondo Men in black

La figlia dell’attore Tommy Lee Jones, Victoria, è stata trovata morta la notte di Capodanno in una stanza del Fairmont San Francisco, uno degli hotel più esclusivi della città. A dare la notizia è stato TMZ, citando fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono stati allertati alle 2.52 del 1° gennaio per un’emergenza medica. All’arrivo dei paramedici, però, per la donna di 34 anni non c’era più nulla da fare ed è stata dichiarata deceduta sul posto. La scena è passata quindi nelle mani della polizia e dell’Ufficio del medico legale per i rilievi necessari.

Indagini in corso: causa della morte ancora da chiarire

La polizia di San Francisco ha confermato l’intervento degli agenti alle 3.14 per la segnalazione di una persona deceduta. Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo, ma al momento non è stata resa nota la causa del decesso e le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte della giovane donna.

La breve carriera cinematografica della figlia dell’attore premio Oscar

Victoria Jones era nata dal matrimonio tra Tommy Lee Jones e la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. Aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in giovane età, debuttando sul grande schermo nel 2002 con “Men in Black II”. Successivamente aveva recitato nella serie tv “One Tree Hill” nel 2003 e nel film “Le tre sepolture” del 2005, diretto proprio dal padre, a cui aveva collaborato anche la matrigna Dawn Laurel-Jones come fotografa di scena. Al momento i rappresentanti dell’attore premio Oscar non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla tragedia.