Maduro prima dell'attacco: Il Venezuela un Governo amico per gli Stati Uniti – Il video

(Agenzia Vista) Caracas, Venezuela, 03 gennaio 2026 “Abbiamo avuto una sola conversazione con Trump. Mi ha chiamato il 22 novembre dalla Casa Bianca. Abbiamo conversato 10 minuti. È stata una conversazione rispettosa. È stata una bella conversazione, le evoluzioni dopo la conversazione non sono state però positive. Al popolo degli Stati Uniti dico che in Venezuela c’è un popolo amico. C’è un Governo amico qui in Venezuela. Io conosco bene gli Stati Uniti”. Così il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro in un’intervista sul suo rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti prima dell’attacco. Courtesy: Facebook Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev