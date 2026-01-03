Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Maduro prima dell'attacco: Il Venezuela un Governo amico per gli Stati Uniti – Il video

03 Gennaio 2026 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Caracas, Venezuela, 03 gennaio 2026 “Abbiamo avuto una sola conversazione con Trump. Mi ha chiamato il 22 novembre dalla Casa Bianca. Abbiamo conversato 10 minuti. È stata una conversazione rispettosa. È stata una bella conversazione, le evoluzioni dopo la conversazione non sono state però positive. Al popolo degli Stati Uniti dico che in Venezuela c’è un popolo amico. C’è un Governo amico qui in Venezuela. Io conosco bene gli Stati Uniti”. Così il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro in un’intervista sul suo rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti prima dell’attacco. Courtesy: Facebook Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge bipartisan per salvare i ciclisti dagli incidenti scritta con otto campioni del ciclismo. «Casco obbligatorio e luci attive anche di giorno»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

4.

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»

5.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio