Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA – Il video

03 Gennaio 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, 03 gennaio 2026 "Nessuna nazione al mondo potrebbe ottenere quello che ha ottenuto l’America ieri in un così breve periodo di tempo. Tutte le capacità militari del Venezuela sono state rese impotenti quando il nostro esercito è riuscito a catturare Maduro nel cuore della notte. Era tutto buio, oscuro. Lo abbiamo catturato con sua moglie Cilia Flores e affronteranno la potenza della giustizia degli Stati Uniti. Saranno a New York e verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti e contro i loro cittadini”. Così il Presidente Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge bipartisan per salvare i ciclisti dagli incidenti scritta con otto campioni del ciclismo. «Casco obbligatorio e luci attive anche di giorno»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

4.

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»

5.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio