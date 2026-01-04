Trump: Prove schiaccianti contro Maduro, affronterà giustizia Usa – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Maduro ha supervisionato personalmente il feroce cartello noto come Cartel Deles Solless, che ha inondato la nostra nazione con un veleno letale responsabile della morte di innumerevoli americani. Centinaia di migliaia di americani nel corso degli anni sono morti a causa sua. Maduro e sua moglie presto affronteranno tutta la potenza della giustizia americana e saranno processati sul suolo americano. Verrano portati a New York e poi verrà presa una decisione, presumo, tra New York e Miami o la Florida. Le prove schiaccianti dei loro crimini saranno presentate in un tribunale. Ho visto quello che abbiamo contro di loro. È terribile e allo stesso tempo mozzafiato che qualcosa del genere possa essere potuto accadere. Per molti anni, dopo la scadenza del suo mandato come presidente del Venezuela, Maduro è rimasto al potere e ha condotto un’incessante campagna di violenza, terrore e sovversione contro gli Stati Uniti d’America, minacciando non solo i nostri Stati Uniti". Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del Presidente venezuelano Nicolas Maduro. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev