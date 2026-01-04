Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Trump: In Venezuela assalto spettacolare, come non se ne vedevano da Seconda Guerra Mondiale – Il video

04 Gennaio 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 “La scorsa notte e stamattina presto, sotto la mia direzione, le Forze Armate statunitensi hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. Una potenza militare schiacciante, aerea, terrestre e marittima, è stata impiegata per lanciare un assalto spettacolare, un assalto come non se ne vedevano dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo record negativo con i dittatori non riguarda me. Con me abbiamo avuto una serie perfetta di vittorie. Se guardiamo a Soleimani, se guardiamo ad Al-Baghdadi. Noi abbiamo portato pace nel Medio-Oriente. Abbiamo avuto solo vittorie con me, grandi vittorie. Nessun militare Usa è stato ucciso e nessun pezzo di equipaggiamento perso nell'operazione. Era buio. Le luci di Caracas erano in gran parte spente grazie a una certa competenza che possediamo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando in conferenza stampa a Mar-a-Lago il raid che ha portato alla cattura del presidente venezuelano, Nicolas Maduro. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

