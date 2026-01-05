Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Mamdani su operazione in Venezuela: Ho comunicato a Trump la mia opposizione – Il video

05 Gennaio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) New York, 03 gennaio 2026 “Ho chiamato il Presidente Donald Trump, ho parlato con lui direttamente per comunicare la mia opposizione sull’operazione in Venezuela. Ho chiarito che la mia opposizione è basata sulla violazione di leggi nazionali e federali”. Lo ha detto il Sindaco di New York Zohran Mamdani nel corso di una conferenza stampa. Courtesy: X NYC Mayor's Office Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

