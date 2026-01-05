Poltronesofà ci ricasca, altro multone dall’Antitrust: le accuse sugli spot in Tv e gli sconti sulla “Collezione promo”

La nota azienda che vende divani molto presente su televisioni, radio e social era già stata multata diverse volte per pubblicità ingannevole. L'Antitrust torna a bacchettare la catena dei cosiddetti «artigiani della qualità»

L’Antitrust ha comminato una sanzione da 1 milione di euro a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette nella gestione delle promozioni. Come riporta il bollettino settimanale dell’Autorità garante, la società avrebbe ingannato i consumatori presentando come particolarmente vantaggiosi i prezzi dei divani della “Collezione Promo”, pubblicizzati attraverso campagne su televisione, radio, social media e internet.

Il problema riguarda la modalità con cui venivano comunicati gli sconti: l’azienda enfatizzava riduzioni consistenti rispetto a un prezzo più alto mostrato come “barrato”, suggerendo un risparmio significativo che in realtà non esisteva.

Sotto accusa la campagna pubblicitaria

L’istruttoria dell’Autorità ha accertato che almeno dall’inizio del 2023 Poltronesofà ha costruito le proprie campagne pubblicitarie su questa narrazione ingannevole. L’indagine ha dimostrato che i prodotti della collezione in questione erano «strategicamente destinati alla commercializzazione per un periodo più breve» e pensati per essere venduti «principalmente a prezzi promozionali».

In sostanza, il prezzo “scontato” pubblicizzato era in realtà quello normale di questi articoli, rendendo illusoria la convenienza sbandierata agli acquirenti. L’Antitrust ha giudicato la condotta «contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso», violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo per informazioni ingannevoli, ambigue e omissive.