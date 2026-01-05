Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Rubio: Non mi importa cosa dice l'ONU. Maduro un latitante della giustizia USA – Il video

05 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Non mi importa cosa dice l’ONU. L’ONU non conosce di cosa stiamo parlando. Maduro è un narcotrafficante incriminato da una Gran Giuria nel distretto sud di New York. Nicolas Maduro è un narcotrafficante incriminato negli Stati Uniti ed è un latitante della giustizia americana”. Così il Segretario di Stato degli USA Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa. Courtesy: X Department of State Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

