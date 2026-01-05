Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Abbiamo bisogno della Groenlandia per questioni di sicurezza nazionale. Questo è così strategico. Ora la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza. Sapete cosa ha fatto di recente la Danimarca per rinforzare la sicurezza in Groenlandia? Hanno aggiunto una slitta trainata da cani. Pensavano fosse una mossa grandiosa”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev