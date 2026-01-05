Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Cuba pronta a cadere. L'economia dipendeva dal petrolio del Venezuela – Il video

05 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Cuba è pronta a cadere, penso che cadrà e basta. Non credo che ci sia bisogno di fare qualcosa. Ora non ha entrate. L’economia di Cuba dipendeva dal Venezuela e dal petrolio del Venezuela. Ora non ricevono più nulla. Ci sono molti cubani americani che ne saranno molto felici. Hai mai visto un combattimento? Stanno per crollare”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal: il post del leader spagnolo di Vox – Il video

2.

Vannacci spericolato su Maduro ha più fan a sinistra, la provocazione dopo l’attacco di Trump: «Congeliamo i beni Usa e mandiamo armi» – Il video

3.

Legge bipartisan per salvare i ciclisti dagli incidenti scritta con otto campioni del ciclismo. «Casco obbligatorio e luci attive anche di giorno»

4.

Trump: Putin sta uccidendo troppe persone. Non sono entusiasta – Il video

5.

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»