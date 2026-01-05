Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Trump: Dovremo fare qualcosa con il Messico. Cartelli della droga controllano il Paese – Il video

05 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Dovremo fare qualcosa con il Messico. Devono darsi una mossa perché la droga sta dilagando. Ci piacerebbe che il Messico lo facesse. Sono in grado di farlo, ma sfortunatamente i cartelli sono forti nel Paese”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

