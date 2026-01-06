Come stanno i feriti di Crans-Montana al Niguarda. Il doppio trauma e le operazioni: «Si naviga a vista». Il governo vallese ora si attiva: «Più controlli» – La diretta
Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche con prognosi riservata. Lo ha comunicato il direttore generale Alberto Zoli durante un punto stampa, spiegando che la situazione clinica varia significativamente: «Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». Già ieri 5 gennaio, dal reparto di Rianimazione dell’ospedale milanese avevano spiegato come, per i pazienti più gravi, fosse iniziata «una vera e propria battaglia»
Intanto il sindaco di Crans-Montana ha ammesso che da cinque anni non venivano fatti controlli sul Costellation. Nicolas Feraud ha spiegato di essere in totale buona fede, perché ha scoperto la circostanza solo dopo aver visionato i documenti consegnati alla procura. Il sindaco ha anche spiegato che i tecnici comunali non avevano mai controllato la qualità dei materiali, come ad esempio la schiuma fonoassorbente, perché non sarebbe previsto dalla normativa.
Il punto al Niguarda: «Prognosi riservata, ma speriamo evoluzione positiva»
Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche con prognosi riservata. Lo ha comunicato il direttore generale Alberto Zoli durante un punto stampa. La situazione clinica varia significativamente: «Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». I ricoverati presentano ustioni di diversa entità, alcune estese fino al 70% del corpo, altre meno diffuse ma accompagnate da compromissioni delle funzioni vitali. «Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un’evoluzione speriamo positiva», ha spiegato Zoli, precisando che alcuni si trovano in terapia intensiva, altri in semi intensiva o meno intensiva.
Tre casi più gravi ma stabili
Giampaolo Casella, direttore di Anestesia e Rianimazione del Niguarda, ha fornito ulteriori dettagli sui pazienti più compromessi. In terapia intensiva ci sono tre feriti che versano in condizioni particolarmente serie, anche se al momento «le condizioni, pur nella loro gravità, sono stabili e riusciamo a mantenerli non in pericolo di vita immediato». Sul loro decorso però «si naviga a vista» e «ogni giorno è un giorno guadagnato», ha ammesso il medico. Il problema principale è il doppio trauma subito dalle vittime: da un lato le ustioni estese, dall’altro l’inalazione prolungata di fumi tossici durante l’incendio.
Il combinato tra ustioni e fumi velenosi
Proprio la combinazione tra i due fattori rappresenta la criticità maggiore. «La quantità di ustione sarebbe più che sufficiente per essere preoccupati. Il combinato disposto di aver dovuto respirare fumi velenosi per un periodo molto lungo, insieme alle ustioni, moltiplica il problema. È un vero problema», ha sottolineato Casella. Nel pomeriggio e in serata di ieri erano in programma diversi interventi chirurgici sui pazienti ricoverati, con il personale impegnato a gestire una situazione complessa che richiede monitoraggio costante e cure intensive continue.
Il governo vallese ai Comuni: «Fate i controlli»
Dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana con 40 morti e 116 feriti, il governo del Canton Vallese in una nota «ricorda a tutti i comuni i loro obblighi legali legati alla protezione contro gli incendi e chiede loro di prendere contatto» con le strutture pubbliche competenti. In dettaglio, l’esecutivo chiede di «procedere a una verifica delle procedure interne, della formazione del personale e dei dispositivi di sicurezza».
Inoltre menziona gli obblighi di «ispezione periodica da parte di un professionista della protezione incendi» e che, dove necessario, «devono essere adottate misure appropriate per prevenire qualsiasi rischio per le persone e le infrastrutture». Il governo del Cantone «analizza anche in che misura la legislazione sulla protezione contro gli incendi dovrà essere adattata a seguito di questo avvenimento drammatico».