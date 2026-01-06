Come stanno i feriti di Crans-Montana al Niguarda. Il doppio trauma e le operazioni: «Si naviga a vista». Il governo vallese ora si attiva: «Più controlli» – La diretta

Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche con prognosi riservata. Lo ha comunicato il direttore generale Alberto Zoli durante un punto stampa, spiegando che la situazione clinica varia significativamente: «Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». Già ieri 5 gennaio, dal reparto di Rianimazione dell’ospedale milanese avevano spiegato come, per i pazienti più gravi, fosse iniziata «una vera e propria battaglia»

Intanto il sindaco di Crans-Montana ha ammesso che da cinque anni non venivano fatti controlli sul Costellation. Nicolas Feraud ha spiegato di essere in totale buona fede, perché ha scoperto la circostanza solo dopo aver visionato i documenti consegnati alla procura. Il sindaco ha anche spiegato che i tecnici comunali non avevano mai controllato la qualità dei materiali, come ad esempio la schiuma fonoassorbente, perché non sarebbe previsto dalla normativa.