Guerra Ucraina, Macron: Dichiarazione dei Volenterosi per garantire una pace duratura – Il video

07 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Oggi abbiamo compiuto progressi notevoli. Questa è la ‘Dichiarazione di Parigi delle garanzie di sicurezza per una pace duratura in Ucraina’. La dichiarazione della Coalizione dei Volenterosi va a riconoscere per la prima volta una convergenza operazionale tra i 35 Paesi che compongono la Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Stati Uniti. Per garantire una sicurezza robusta. Abbiamo attivato una cellula di coordinamento che permetterà a tutte le forze armate competenti di facilitare la cooperazione tra la Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Usa a livello operativo”. Lo ha detto il Presidente della Francia Emmanuel Macron nella conferenza stampa tenutasi al Palazzo dell’Eliseo. Courtesy: X Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

