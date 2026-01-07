Rocco il filorusso voleva andare in vacanza in Ucraina con la moglie, ma…

Si è messo a parlare con una passeggera della sua ammirazione per Putin. E la polizia di Kiev l'ha fermato ed espulso

Rocco voleva solo passare le vacanze con la moglie in Ucraina. Per questo ha preso un autobus dall’Italia per Kiev. Ma si sa come vanno queste cose. I tanti chilometri, il tempo che non passa mai, la voglia di attaccare bottone. Per questo ha cominciato a parlare con un’altra passeggera, Daria Melnychenko. Dicendole quello che pensava dell’attuale situazione politica: l’Ucraina è un cattivo paese, Volodymyr Zelensky un pessimo presidente. Mentre la Russia di Putin invece è un paese da rispettare. Il suo guaio è stato che Daria ha cominciato a scrivere quello che le stava accadendo su Threads. E così, arrivati al confine, si è ritrovato la polizia davanti. E non gli sarà permesso di entrare nel paese.

La storia di Rocco, il filorusso in vacanza in Ucraina

Rocco, fa sapere la stampa ucraina, ha 53 anni. E ha ricevuto un foglio di via e un bando: non potrà entrare in Ucraina nei prossimi tre anni. L’uomo ha cominciato a parlare con Daria delle sue predilezioni per Putin. La passeggera gli ha risposto che a quel punto non avrebbe dovuto entrare nel paese. L’italiano ha risposto che anche sua moglie la pensava come lui. E lì la conversazione è stata udita anche da altri passeggeri. Che hanno anche pubblicato online una registrazione audio dei discorsi. Nel frattempo l’autobus ha raggiunto il confine. E lì Rocco è stato fermato. Lui e la moglie sono stati portati dal supervisore di turno per stendere un rapporto. Il giornalista Vitaliy Hlahola ha chiarito su Telegram che l’autobus sul quale è avvenuto l’incidente si era già avvicinato al posto di blocco di Chop, nell’oblast’ di Transcarpazia.

L’autobus

L’autobus è rimasto al checkpoint di Chop-Zahony. Della vicenda sono stati informati il servizio di guardia di frontiera e lo Sbu. Successivamente il portavoce del servizio di frontiera Andriy Demchenko ha fatto sapere del divieto di ingresso per tre anni. Rocco ha ribadito anche nel colloquio con la polizia di frontiera di avere opinioni filo-russe e di giustificare l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Il post di Daria Melnichenko che descrive l’incidente ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni e ha causato una violenta reazione da parte degli utenti.