Trump: Maduro imitava il mio ballo, ma è un uomo violento. Ha ucciso milioni di persone – Il video

(Agenzia Vista) Washigton DC, 06 gennaio 2026 “Maduro è un uomo violento. Ha imitato i miei balli ogni tanto. Ma rimane un uomo violento, ha ucciso milioni di persone. Loro hanno una camera di tortura al centro di Caracas. Lui torturava persone. Ci sono persone con i cartelli 'Free Maduro'. Chiedi loro il motivo e non lo sanno, ti dicono che dovrebbe essere libero”. Così Donald Trump da una conferenza stampa su Nicolas Maduro. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev