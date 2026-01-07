Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
ATTUALITÀArmiCorruzioneFotoLiguriaSavonaSpese militariUcrainaVolodymyr Zelensky

Il «cesso d’oro» di Zelensky a Varazze, la provocazione contro le armi all’Ucraina – La foto

07 Gennaio 2026 - 23:07 Ugo Milano
embed
cesso-oro-zelensky-protesta-riarmo-foto
cesso-oro-zelensky-protesta-riarmo-foto
L'installazione comparsa in una fontana della cittadina ligure è opera di ignoti

Un water completamente verniciato d’oro, accompagnato da un cartello con la scritta «Il cesso d’oro di Zelensky», è apparso all’interno di una fontana lavapiedi a Varazze, cittadina in provincia di Savona. L’installazione, di autore anonimo, era corredata da un secondo messaggio – «Contribuisci anche tu al riarmo» – che trasformava simbolicamente il sanitario in una cassetta per le offerte.

La protesta (simbolica) contro il riarmo

Si tratta, probabilmente, di una protesta contro l’impiego di fondi pubblici per il riarmo, simbolicamente paragonati a denaro “gettato nel water”. L’iniziativa ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove è stata definita un gesto artistico capace di «scuotere le coscienze». In uno dei post Facebook, che ha rilanciato l’opera, si parla di «soldi buttati in cessi d’oro come quelli dei signori della guerra» e si ringrazia l’autore per aver portato una «ventata di libertà e verità» in città. Il wc provocatorio è stato rimosso dalla polizia locale con l’aiuto degli operai comunali. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il riferimento (anche) a Timur Mindich?

L’installazione, con un chiaro riferimento al celebre water d’oro di Maurizio Cattelan, richiama inoltre l’imprenditore Timur Mindich, indagato lo scorso novembre nell’ambito di un’inchiesta anticorruzione, ora rifugiato in Israele. Mindich, noto per aver prodotto gli show del presidente ucraino, ex comico, era stato trovato in possesso, nella sua abitazione, del costoso wc d’oro, di un bidet in oro massiccio e di diversi sacchetti pieni di banconote.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, fermato il presunto killer alla stazione di Desenzano del Garda: è Marin Jelenic

2.

Picchiato a 11 anni col mestolo dal padre, il giudice toglie i figli ai genitori dopo il video su TikTok: le vecchie segnalazioni ignorate

3.

Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l’analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa

4.

«Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto». Parla la madre di Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana: «Un’umanità incredibile»

5.

Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, aggressore in fuga

leggi anche
armi da guerra vendite ucraina medio oriente
ECONOMIA & LAVORO

Il boom di vendite di armi nel 2024 trainato dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente

Di Alba Romano
giorgio parisi israele gaza
ESTERI

Giorgio Parisi, il premio Nobel per Gaza: «Stop armi a Israele, il governo non deve fingere di fare qualcosa»

Di Alba Romano
kubilius-intervista
ESTERI

Il commissario Ue Kubilius: «Il 40% dei voli in Europa è a rischio interferenze russe. Sì, gli ospedali si devono preparare alla guerra» – L’intervista

Di Gianluca Brambilla
stretta cina germanio difesa
ECONOMIA & LAVORO

La stretta della Cina sul germanio mette a rischio il piano di riarmo occidentale, tra export ridotto e prezzo quintuplicato

Di Bruno Gaetani
camera discussione
POLITICA

Aumento spese militari, respinte tutte le mozioni critiche dell’opposizione. Ma la maggioranza non si accorda

Di Sofia Spagnoli